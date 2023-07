„Pandemie der Nebenwirkungen“: 338-facher Anstieg von Krebs und AIDS nach Gen-Spritze

Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigen einen beunruhigenden Anstieg von Menschen, deren Immunsystem nach einer Corona-Injektion geschädigt wurde. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Dr. Peter Mayer schreibt auf seinem TKP-Wissenschaftsblog unter dem Titel „Corona-Impfkampagne verursachte 338-fachen Anstieg von Krebserkrankungen und AIDS“ Besorgniserregendes.

Immunsystem leidet

Er kommt nämlich zu dem Schluss: „Weitere Daten, die von den Regierungen Kanadas und des Vereinigten Königreichs zur Verfügung gestellt wurden, deuten ebenfalls darauf hin, dass die geimpften Bevölkerungsgruppen in diesen beiden Ländern an dieser Schwächung des Immunsystems leiden.“ Vor dieser Entwicklung hatte bereits Dr. Stephan Becker in der AUF1-Dokumentation „Zeugen der Wahrheit“ Anfang 2022 gewarnt.

Fatale Nebenwirkungen der Gen-Spritze

Er sprach damals von Vakzin-AIDS, also einer Immunschwäche, die durch die mRNA-Impfungen hervorgerufen wird. Er warnte auch vor einer bevorstehenden Pandemie der Nebenwirkungen. Diese tritt mittlerweile immer deutlicher zu Tage. So meldet auch das US-Militär etwa einen sprunghaften Anstieg von Myokarditis-Fällen unter den Soldaten seit der Einführung der experimentellen Gen-Stiche."

Quelle: AUF1.info