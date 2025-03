Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn: Ein Weg zurück zu Gesundheit und Lebensfreude

Dr. Harald Burgard stellt uns Dr. Sascha Dörrmann vor, den ersten Arzt in der Schweiz, der nach dem Holobiom-Konzept arbeitet. Dr. Dörrmann klärt in dieser Sendung über die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa auf. In 90 von 100 Fällen werden bei Darmproblemen die Auslöser nicht erkannt und vor allem symptomatisch behandelt. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Dr. Dörrmann findet oft einen Weg, nach ausführlicher Anamnese und den Schwerpunkten Entgiftung (Toxopherese), Ernährung und Mikronährstoffanalyse, um den Menschen mit diesen Erkrankungen nachhaltig zu helfen.

Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/TLxU3IJceNI Quelle: AUF1