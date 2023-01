Exklusiv-Interview von Kla.TV mit Dr. Meryl Nass von Children´s Health Defense: „Die Menschen müssen zu ihrer Kraft zurückfinden!"

Ein langsam voranschreitender Völkermord – so nennt Meryl Nass die Covid-Impfungen! Und sie weiß, wovon sie spricht: Als spezialisierte Internistin hat sie jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung von Opfern biologischer Kriegsführung und von Geschädigten z.B. der Anthrax-Impfung. Schon früh warnte sie vor den Covid-Spritzen und lässt sich nicht einmal durch den ungerechten Entzug ihrer Lizenz zum Schweigen bringen. Sehen Sie hier ein exklusives Interview mit Meryl Nass bei der Children’s Health Defense-Konferenz in Budapest.

Meryl Nass lebt in den USA und ist Internistin mit besonderem Fokus auf impfstoffinduzierte [durch Impfstoffe verursachte] Krankheiten, das chronische Müdigkeitssyndrom, die Golfkriegskrankheit, Fibromyalgie [= chronische Schmerzerkrankung] und Toxikologie [= lehrt über Giftstoffe, Vergiftungen und deren Behandlung].

Als Epidemiologin für biologische Kriegsführung gehörte es zu ihren Aufgaben, Ursachen und Folgen von durch biologische Kriegsführung verursachten Krankheiten in der Bevölkerung zu untersuchen. In dieser Funktion untersuchte sie die weltweit größte Anthrax-Epidemie [Anthrax = Milzbrand] in Simbabwe und entwickelte ein Modell zur Analyse von Epidemien um festzustellen, ob diese natürlich oder vom Menschen verursacht sind. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV