Dr. med. Karoline Bischof: Erektionsprobleme – Was tun, wenn man keinen hochkriegt?

Frau Dr.med. Karoline Bischof ist Sexualtherapeutin und Fachärztin für Frauenheilkunde. Seit über 20 Jahren begleitet Sie Menschen mit Anliegen rund um die Sexualität. Den Sexocorporel – Ansatz nutzt sie in der Therapie und in der Sexualtherapieausbildung. In dieser Sendung beschreibt Frau Dr. Bischof verschiedene Formen der Erektionsstörungen. Sie zeigt auf, wie Männer durch gezielte Übungen eine bessere Beziehung zu ihrem Penis aufbauen und seine Standfestigkeit erhöhen können.

Zu Gast ist Frau Dr.med. Karoline Bischof, Sexualtherapeutin und Fachärztin für Frauenheilkunde. Die oderation hat Corina Klein.



Quelle: QS24