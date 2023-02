Schwindel und Tinnitus: Die Ursache liegt selten im Ohr

Natürlich ist es wichtig, bei Schwindel, Tinnitus und anderen Ohrgeräuschen am Ort der Wirkung hinzuschauen und bildliche Verfahren mit einzubeziehen. Doch in den meisten Fällen wird man nichts finden, weil da nicht die Ursachen sind. Ursachen sind in der Wirbelsäule und im Nacken zu finden. Hier kommen die Verspannungen zusammen und lösen eine Wirkung aus, die aber behandelbar sind. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Die Erfolge zB. in der Myoreflextherapie sind gerade auch in diesem Bereich sehr erfolgversprechend." Quelle: AUF1