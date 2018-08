Stand-up-Paddling: Effektives Work-out für ganzen Körper

Vom Stand-up-Paddling profitieren Freizeitsportler nach Expertenmeinung gleich in mehrfacher Hinsicht. "Das Stehpaddeln ist ein effektives Work-out für den ganzen Körper. Schultern, Rücken, Po, Füße - alles muss arbeiten", betont Martin Held, Wassersport-Lehrer in Lenggries, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Außerdem gleiche der Sport Alltagsstress aus. Denn: "Die Bewegung ist fast meditativ. Man steht sehr erhaben und hat ein tolles Gleitgefühl", sagt Held. Die ruhige Aktivität lässt dem Paddler zudem Zeit, in seine Umgebung einzutauchen.

Stand-up-Paddling lässt sich laut Held leicht erlernen. "Man braucht wenig Ausrüstung und erzielt schnell erste Erfolge." Damit sei es auch für Anfänger ideal. Im Stehen paddeln kann man auf Seen, Flüssen, städtischen Gewässern und im Meer. Quelle: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau (ots)