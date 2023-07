Das Gesundheitssystem lässt sich durch eine neue Kultur retten

Es fehlt unserer Gesellschaft an Grundlagenwissen zum Erlangen und zum Erhalt von Gesundheit, sowie an elementaren Kenntnissen zum Schutz vor Erkrankungen. An mangelnder Dringlichkeit kann dies nicht liegen, wenn man die intensive – nicht immer erfreuliche Diskussion – der letzten 24 Monate Revue passieren lässt. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Doch eine Debatte, die von Unkenntnis und Angst geprägt ist, läuft Gefahr, statt lösungsorientierter Ansätze, blinden Aktivismus zur Folge zu haben. Nun ist es Zeit, dass wir das Zepter wieder selbst in die Hand nehmen! Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=4OsE1p-VvcU Quelle: AUF1