Epidemiologe: Corona-Regeln auch beim Saunabesuch beachten

Der Epidemiologe Timo Ulrichs von der Akkon-Hochschule in Berlin mahnt dazu, auch beim Saunabesuch Corona-Regeln einzuhalten. "Das Virus mag eher kühlere Temperaturen, deshalb ist die hohe Temperatur gut gegen eine Übertragung, kann aber das Virus nicht abtöten", sagte er dem Nachrichtenportal Watson.

Deswegen sollte auch beim Saunabesuch unbedingt Abstand eingehalten werden: "Eine generelle Vorsicht und die Beachtung der Hygieneregeln sind beim Saunagang unbedingt zu empfehlen." Über Schweiß kann man sich nicht mit dem Coronavirus anstecken, so der Epidemiologe: "Der Schweiß wird über Schweißdrüsen der Haut abgesondert und ist ungefährlich." Auch wer vor oder zwischen den Saunagängen schwimmen gehen will, ist relativ sicher: "Das Wasser ist in der Regel gechlort und infolgedessen unbedenklich."

Quelle: dts Nachrichtenagentur