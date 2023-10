Die Tesla-Forschung im Gesundheitswesen lässt sich nicht mehr unterdrücken

Was Nikola Tesla vor langer Zeit entdeckte, sich selbst damit behandelte und bis 1938 sehr zahlreich als Gesundheitsprodukt in ganz Europa verkauft und dann erst verboten wurde, wird nun immer mehr in verbesserter Form wieder erhältlich. Mit dieser Tesla Hochfrequenzantenne kann man von A bis Z, von Allergien bis Zysten alles wirkungsvoll behandeln.

Wie? Mit der Übertragung von Elektronen direkt in die Zellen, mit dem Beschwingen des Körperwasser einerseits mit Frequenzen (150 Mhz und Schumann-Frequenz) – und andererseits durch die Überführung des Körperwassers in eine hexagonale Struktur, welche nicht nur freie Radikale bindet, sondern selber Elektronen abgibt und das Milieu ins Mitschwingen bringt. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=I3hXT1_4N1s&t=431s Quelle: AUF1