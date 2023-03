Warum belastet Feinstaub unsere Gesundheit so sehr?

Feine Staubpartikel bedrohen die Gesundheit. Je kleiner, umso gefährlicher – so lautet eine vereinfachte Regel. Je kleiner ein Partikel ist, umso tiefer kann er in die Lungen eindringen. Feinstaub ist krebserregend und kann zudem Schadstoffe wie giftige Schwermetalle bis in die letzten Verästelungen der Lungen tragen. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Die Frage ist aber: Warum belastet Feinstaub unsere Gesundheit? Was wird hier blockiert – oder warum wird das körperliche Abwehrsystem für was anderes beansprucht? Dr. med. Kurt E. Müller studierte Medizin in Köln und Würzburg und verfügt über eine Facharztausbildung für Dermatologie. Zudem spezialisierte er sich auf Umweltmedizin und doziert dieses Fach seit über 25 Jahren in Österreich, Deutschland und in Luxemburg. Er war Gründungspräsident des Deutschen Berufsverbandes Klinischer Umweltmediziner und der European Academy for Environmental Medicine und Vorsitzender der Deutschen Borreliose Gesellschaft." Quelle: AUF1