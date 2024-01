Rheuma-Enthüllung: Warum Millionen von Patienten eine bessere Behandlung verdienen

In der neuesten Sendung hatten wir das Privileg, Prof. Dr. Elmar Wienecke und die Masterabsolventin Ines Rommel zu begrüßen, die eine höchst beeindruckende und wegweisende Masterarbeit präsentierten. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit werfen ein Schlaglicht auf ein drängendes Gesundheitsproblem in Deutschland, der Schweiz und Österreich: Rheuma.

Es ist kaum zu glauben, aber jeder vierte Mensch in diesen Ländern leidet unter Rheuma. Diese erschreckende Statistik verdeutlicht das enorme Ausmaß dieses Gesundheitsproblems und die Notwendigkeit dringender Maßnahmen.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit weisen darauf hin, dass Rheuma-Patienten nicht zwangsläufig auf eine lebenslange Einnahme von Medikamenten angewiesen sind. Das Besorgniserregende ist, dass nur wenige Rheumatologen von dieser Lösung wissen oder sie aktiv in ihre Behandlungsansätze einbeziehen.

Dies bedeutet, dass viele Menschen, die unter Rheuma leiden, nicht über diese Möglichkeit informiert sind und unnötig unter Schmerzen und den Nebenwirkungen von Medikamenten leiden. Es liegt nun an der medizinischen Gemeinschaft, die Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit zu übernehmen und in die Praxis umzusetzen. Nur so können wir sicherstellen, dass Rheuma-Patienten die bestmögliche Versorgung erhalten und ein schmerzfreieres Leben führen können.

Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/g5hQrCue1Vg

Quelle: AUF1