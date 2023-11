Die Bedeutsamkeit der Fette für unsere Gesundheit

Fette, genau wie Vitamine und Proteine , helfen unserem Körper dabei, besser zu funktionieren, wenn sie in der richtigen Menge und im richtigen Verhältnis in unserer Ernährung enthalten sind. Fett scheint das “Feindbild” in den meisten Diäten zu sein.

Allerdings besteht z. B. unser Gehirn zu ca. 60% aus Fett und es benötigt diese Substanz auch, um richtig funktionieren zu können. Ebenso ist Fett ein wichtiger Stoff für unsere Mitochondrien. Viele Lebensmittel enthalten Fett, aber nicht alle sind auch gut für die Gesundheit oder das Gehirn. Über die Unterschiede von Fetten und Ölen sprechen wir mit unseren Experten. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=dCUrkDfjqmo Quelle: AUF1