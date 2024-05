Prof. Dr. Andreas Sönnichsen: Wir müssten alle Impf-Ärzte hinter Gitter bringen!

Der bekannte Arzt und Wissenschaftler Prof. Dr. Andreas Sönnichsen fordert Gefängnis für seine Standeskollegen. „Wenn die Ärzte die Bürger nicht aufgeklärt haben über fehlende Wirkung, fehlende Immunität und Nebenwirkungen, dann wurde die Corona-Impfung zur schweren Körperverletzung. Das heißt, wir müssten eigentlich alle Impf-Ärzte hinter Gitter bringen! Und die Politiker sowieso“, sagt Sönnichsen in diesem brisanten KAUF1-Interview mit Bianca Prohaska.

Darin geht es auch um die RKI-Files, die Macht der Pharmalobby und das drohende WHO-Diktat. Ein „Schwamm drüber“ in Sachen Corona gibt es für Sönnichsen garantiert nicht. „Wir müssen unbedingt verhindern, dass so etwas jemals wieder passiert. Dafür brauchen wir einen langen Atem für die Aufarbeitung.“

Die Pandemie sei für ihn noch lange nicht vorbei. „Wir müssen uns über viele Jahre mit den Kollateralschäden beschäftigen, mit der Spaltung der Gesellschaft und den Impfschäden.“ In seinem Buch „Die Angst- und Lügenpandemie“ hat Sönnichsen die Corona-Krise detailliert aufgearbeitet und, in der aktuellen Auflage, um die Pläne der WHO ergänzt. Das Buch ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/die-angst-und-luegenpandemie

