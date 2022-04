Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur langfristigen Zerstörung des Immunsystems durch die Covid-Impfung

Als UNSER MITTELEUROPA als eines der ersten Medien überhaupt über die vermutete Zerstörung des angeborenen Immunsystems durch die diversen, mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffe berichtete (auch bekannt als „V- oder „Impfaids“), lagen diese Behauptungen von mutigen Wissenschaftlern (unter anderem Dr. Bakhdi) noch im dunklen Bereich der „Verschwörungstheorien“. Doch wie mit nahezu allen „Verschwörungsmythen“ zu Corona, so hat sich auch dieser „Mythos“ (leider) bewahrheitet. Das zeigt die Zusammenfassung eines wissenschaftlichen Artikels, der im Juni 2022 publiziert wird.

Weiter berichtet das Magazin: "Unter dem Titel „Innate immune suppression by SARS-CoV‑2 mRNA vaccinations: The role of G‑quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs“ („Unterdrückung des angeborenen Immunsystems durch SARS-CoV‑2 mRNA-Impfungen: Die Rolle von G‑Quadruplexen, Exosomen und MicroRNAs“), kommen für den Leser erschreckende Erkenntnisse über die Covid-Impfung und ihre Folgen für den menschlichen Organismus ans Tageslicht. Aufmerksam darauf machte einmal mehr der kritische deutsche Universitätsprofessor Stefan Homburg via Twitter.

Die Wissenschaftler schlussfolgern zusammenfassend folgend:

Es kommt durch die Impfung zu einer nachhaltigen Synthese des gefährlichen (weil unkontrolliert reproduziert) Spike-Proteins im Körper.

Dieses Spike-Protein ist (wie bereits andere Wissenschaftler warnten) neurotoxisch und schädigt die Reparaturmechanismen der DNA.

Durch eine Unterdrückung von Typ I‑Interferon-Antworten wird die angeborene Immunität (negativ) beeinträchtigt.

Die mRNA-Impfungen verursachen möglicherweise dadurch ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten und Krebs.

Bei der Publikation handelt es sich im Übrigen um kein Preprint, sondern eine Preview eines Artikels, der nach erfolgreichem anonymem Gutachterverfahren von den Herausgebern der Fachzeitschrift angenommen wurde und im Juni 2022 auf Papier gedruckt erscheint.

