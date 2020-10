Michter's kündigt die erste Abfüllung von 25 Jahre Bourbon seit drei Jahren an

Dan McKee, Brennmeister von Michter's, hat die Freigabe von dem 25-jährigen Kentucky Straight Bourbon von Michter's für das Händlers- und Importeurnetz des Unternehmens zum Verkauf im November dieses Jahres genehmigt. Die Freigabe 2020 markiert die erste Abfüllung von dem 25-jährigen Bourbon von Michter's seit 2017.

"Der Bourbon, der von Dan McKee und unserer Reife-Meisterin Andrea Wilson für diese Freigabe ausgewählt wurde, ist wirklich außergewöhnlich", kommentierte der Präsident von Michter's, Joseph J. Magliocco. "Ein Kennzeichen unserer älteren Whiskys ist, dass sie einen wunderbar komplexen Charakter haben, ohne übermäßig überfüllt zu sein", bemerkte Wilson. Als Brennmeister bei Michter's ist McKee der ultimative Gatekeeper der Freigabe der Brennerei. Er kommentierte: "Als ich diese 25-jährigen Fässer probierte, war ich von der Qualität begeistert."

Michter's hat eine reiche und lange Geschichte bei Herstellung und Vertrieb von traditionellen amerikanischen Whiskys mit kompromissloser Qualität. Zum hochgelobten Produktangebot von Michter's, bei dem jedes einzelne, in limitierter Auflage hergestellte Erzeugnis zu seiner höchsten Reife gebracht wird, gehören Bourbon-, Rye- und American Whiskys. Derzeit teilt der sich in Louisville befindenden Branntweinbrenner alle seine Whiskys zu, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der Alkoholgehalt dieser Version 2020 liegt bei 116,2 Proof, und der empfohlene Einzelhandelspreis in den Vereinigten Staaten pro 750-ml-Flasche beträgt 1.000 US-Dollar.



Quelle: Michter's Distillery (ots)