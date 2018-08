Mit 517 Millionen Litern Speiseeis ist Deutschland EU-Spitzenreiter bei der Produktion

Hitze, Temperaturrekorde, Dauersommer - ob in der Waffel oder im Becher, verspricht Eis wenigstens kurzfristig Abkühlung. In Deutschland wurden 2017 insgesamt 517 Millionen Liter Speiseeis produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) laut Daten des EU-Statistikamts Eurostat weiter mitteilt, lag die Bundesrepublik damit knapp vor Italien (511 Millionen Liter) unter den EU-Staaten an erster Stelle. Zu den führenden EU-Produzenten zählten auch Frankreich (466 Millionen Liter) und Spanien (320 Millionen Liter).

In der EU wurden 2017 insgesamt mehr als 3,1 Milliarden Liter Speiseeis produziert. In den letzten Jahren ist die EU-Produktionsmenge weitgehend konstant geblieben. Weitere Daten zur Produktion von Speiseeis finden Sie in der Eurostat Datenbank.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)