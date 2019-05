Kresse punktet mit vielen Nährstoffen

Kresse wächst nicht nur schnell und fast überall - sie ist auch ein Nährstoffwunder. Die Pflanzen enthalten unter anderem B-Vitamine, Eisen, Jod, Phosphor und Kalium, wie Biologin Dr. Heidi Braunewell, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Phytotherapie in Köln, im Apothekenmagazin "Baby und Familie" betont.

Die Kombination aus dem in frischen Kresseblättchen enthaltenen Vitamin C und Kalzium sei zudem sehr gut für den Knochenaufbau bei Kindern. Mütter, die stillen, können mit einem Kresse-Tee die Milchbildung anregen. Die Bitterstoffe der Kresse haben einen positiven Einfluss auf die Brustdrüsen. Dafür einen Esslöffel Kressesamen in Bio-Qualität (aus der Apotheke) mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergießen. Nicht wundern: Kressesamen schleimen im Wasser. Bei Bedarf mit Honig süßen.



Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft finden Leserinnen und Leser weitere interessante Fakten rund um die Kreuzblütler.

Quelle: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie (ots)