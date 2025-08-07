Fleischproduktion im 1. Halbjahr 2025 insgesamt um 0,1 % geringer als im 1. Halbjahr 2024

Die gewerblichen Schlachtunternehmen in Deutschland haben im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen Ergebnissen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,1 % (-1 900 Tonnen) weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 2025 in den Schlachtbetrieben 23,9 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 346,1 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.

Schweinefleischproduktion 1,8 % höher als im 1. Halbjahr 2024

In den ersten sechs Monaten des Jahres schlachteten die Betriebe 22,1 Millionen Schweine. Das waren 0,7 % oder 156 900 Tiere mehr als im Vorjahreszeitraum.

98,2 % der Schlachtschweine (21,7 Millionen) waren inländischer Herkunft. Hier gab es im Vorjahresvergleich ein Plus von 2,3 % oder 486 600 Tieren. Die Zahl der geschlachteten Schweine ausländischer Herkunft sank dagegen um 44,8 % oder 329 700 Tiere auf einen Anteil von 1,8 % (406 000 Tiere).

Die erzeugte Schweinefleischmenge im 1. Halbjahr 2025 betrug 2,1 Millionen Tonnen und lag damit 1,8 % oder 38 100 Tonnen über dem Vorjahresniveau.

Rindfleischproduktion 7,2 % niedriger als im Vorjahreszeitraum

Im Unterschied zur Schweinefleischproduktion sank die Rindfleischproduktion im 1. Halbjahr 2025 im Vorjahresvergleich deutlich. Mit 1,4 Millionen Rindern schlachteten die Betriebe 7,9 % oder 117 300 Rinder weniger als im Vorjahreszeitraum. Die erzeugte Rindfleischmenge sank um 7,2 % oder 36 100 auf 462 200 Tonnen. Das durchschnittliche Schlachtgewicht der Rinder lag mit knapp 339,6 Kilogramm rund 2,5 Kilogramm über dem Gewicht des Vorjahreszeitraums.

Geflügelfleischproduktion fast unverändert

Im 1. Halbjahr 2025 wurden insgesamt 346,1 Millionen Tiere verschiedener Geflügelarten in Deutschland geschlachtet. Obwohl die Zahl der geschlachteten Tiere leicht um 0,6 % stieg, wurde mit rund 779 900 Tonnen 0,1 % weniger Geflügelfleisch produziert als im Vorjahreszeitraum (-790 Tonnen).

Schweinefleisch mit größtem Anteil an der Produktion

Schweinefleisch hat seit Jahren den größten Anteil an der gewerblichen Fleischerzeugung in Deutschland. Im 1. Halbjahr 2025 stammten 63,2 % der erzeugten Fleischmenge von geschlachteten Schweinen. Danach folgten Geflügelfleisch mit einem Anteil von 23,0 % und Rindfleisch mit 13,6 %. Das Fleisch von Schafen, Ziegen und Pferden machte lediglich rund 0,3 % der Gesamtproduktion aus.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)