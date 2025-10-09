Biobauern sauer: „Lasst unsere Veggie-Namen!“

Laut dts wenden sich Biobauern gegen ein geplantes Namensverbot für pflanzliche Alternativen. Statt Bezeichnungen zu untersagen, brauche es klare Kennzeichnung und wirksamen Verbraucherschutz.

Die Verbände argumentieren, Kundinnen und Kunden wüssten, dass Veggie-Produkte kein Fleisch enthalten. Entscheidend seien transparente Zutatenlisten, nachvollziehbare Herkunft und verständliche Nährwertangaben.

Ein Namensverbot würde aus ihrer Sicht Innovationen bremsen und rechtliche Streitigkeiten auslösen. Gefordert wird eine einheitliche EU-Regelung, die Irreführung verhindert und Spielraum für marktübliche Begriffe lässt.

Quelle: ExtremNews