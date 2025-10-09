Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Biobauern sauer: „Lasst unsere Veggie-Namen!“

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:46 durch Sanjo Babić
Pommes und Schnitzel: Fast Food ist beliebt wie nie. Bild: Roßmann/pixelio.de
Pommes und Schnitzel: Fast Food ist beliebt wie nie. Bild: Roßmann/pixelio.de

Laut dts wenden sich Biobauern gegen ein geplantes Namensverbot für pflanzliche Alternativen. Statt Bezeichnungen zu untersagen, brauche es klare Kennzeichnung und wirksamen Verbraucherschutz.

Die Verbände argumentieren, Kundinnen und Kunden wüssten, dass Veggie-Produkte kein Fleisch enthalten. Entscheidend seien transparente Zutatenlisten, nachvollziehbare Herkunft und verständliche Nährwertangaben. 

Ein Namensverbot würde aus ihrer Sicht Innovationen bremsen und rechtliche Streitigkeiten auslösen. Gefordert wird eine einheitliche EU-Regelung, die Irreführung verhindert und Spielraum für marktübliche Begriffe lässt.

Quelle: ExtremNews

