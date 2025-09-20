Wiesn-Schock: Bier kostet mehr als doppelt so viel!

Nach Berechnungen, über die die dts berichtet, hat sich der Bierpreis auf dem Oktoberfest seit 1999 mehr als verdoppelt.

Besucher des Münchner Oktoberfestes müssen heute deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor 25 Jahren. Laut Berechnungen liegt der durchschnittliche Preis für eine Maß Bier inzwischen bei über 14 Euro, während er 1999 noch bei rund 6 Euro lag.

Der Anstieg übertrifft deutlich die allgemeine Inflation in Deutschland. Gründe dafür sind höhere Lohn- und Energiekosten, steigende Pachten für Festwirte sowie gestiegene Rohstoffpreise.

Trotz der Preiserhöhungen bleibt das Fest ein Publikumsmagnet. Für viele Besucher ist der hohe Preis Teil des Gesamtpakets – dennoch wächst die Kritik an den Rekordsummen.

