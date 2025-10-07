Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Ernährung „Veggie-Schnitzel bleibt!“ – Gewerkschaft gegen Namens-Verbote

„Veggie-Schnitzel bleibt!“ – Gewerkschaft gegen Namens-Verbote

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 07:32 durch Sanjo Babić
Ein vegetarischer Burger oder auch Veggie Burger (Symbolbild)
Ein vegetarischer Burger oder auch Veggie Burger (Symbolbild)

Foto: Ofer Kor
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In der Debatte über ein EU-weites Namensverbot für pflanzliche Fleisch-Alternativen stellt sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gegen pauschale Verbote und wirbt für praxistaugliche Kennzeichnungsregeln; parallel melden Fachmedien eine breite Allianz aus Unternehmen und Verbänden – von Aldi und Lidl bis BALPro –, die den Vorstoß ablehnt, berichteten u. a. vegconomist sowie Zusammenfassungen auf Basis der FAS-Recherche, Merkur und Yahoo News.

Die NGG argumentiert, Verbraucherorientierung entstehe durch eindeutige, verständliche Bezeichnungen – nicht durch pauschale Verbote. Als Referenz verweisen Gewerkschafter und Verbraucherschützer auf die bereits existierenden Leitsätze der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission für vegane/vegetarische Produkte sowie die allgemeinen Regeln der LMIV; sie fordern, diese zu präzisieren statt neue Verbotskataloge einzuführen. 

Wirtschafts- und Zivilgesellschaftsakteure warnen zugleich vor Innovationsbremsen: Ein Namensverbot erschwere Orientierung – besonders für Flexitarier –, schwäche Wettbewerbsfähigkeit und schade einem wachsenden Marktsegment. In Brüssel wird der Vorstoß parteiübergreifend diskutiert; der weitere Prozess hängt von den Beratungen im Parlament und mit der Kommission ab. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte endet in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige