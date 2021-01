Ernährungsexperte empfiehlt Vitamin D gegen Corona

Eine regelmäßige Einnahme von Vitamin D kann nach Meinung des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) helfen, sich gegen eine Infektion mit Covid-19 zu schützen. Aus der Forschung habe man belastbare Hinweise, dass Vitamin D einen schützenden Effekt vor Infektionen vor allem der oberen Atemwege hat, sagte DGE-Präsident Jakob Linseisen, dem Tagesspiegel am Sonntag.

Linseisen weiter: "Es gibt Hinweise, dass Vitamin D auch bei einer Covid-19-Infektion schützt". Zwar fehle der ultimative Beweis noch, "allerdings haben wir ja nicht unendlich viel Zeit, auf Ergebnisse zu warten", gibt Linseisen, der Professor für Epidemiologie ist, zu bedenken.

Um Vitamin D zu bilden, ist Sonne nötig. Viele Erwachsene und Kinder leiden daher im Winter an einer Unterversorgung. Sie sollten daher ein entsprechendes Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, möglichst regelmäßig und in kleinen Dosen. "Da so viele Personen nicht optimal versorgt sind und wir wissen, dass es im Winter nicht vom Körper gebildet werden kann, ist es meist sinnvoll, wenn man es in dieser Zeit als Tablette zu sich nimmt", sagte Linseisen der Zeitung.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)