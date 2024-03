Chitinase – Die Große Gefahr beim Insektenfraß

Ekel-Essen mit Insekten machen wir schon seit Jahren – unbewusst. Doch nun wurden die Gesetze so verändert, dass es eine Fülle von neuen Nahrungsmitteln gibt, die mit Käfer, Würmer, Heuschrecken, Wespen, Raupen, Ameisen, Grillen, Schafen und Larven – oder dem Stuhl der Insekten, aufgewertet werden. Denn Insekten gelten als sehr gesund. Sie sollen reich an „Omega-3-Fettsäuren“ sein, B-Vitaminen und wichtige Mineralstoffe erhalten. Doch ist das so?

Die Insekten werden nicht geschält. Daher wird mit großer Sicherheit die sogenannte Chitinase ein großes Gesellschaftsproblem werden! All dies würden wir so nie essen, dennoch konsumieren wir dies bereits in Massen über Nahrungsmitteln, in denen diese Produkte längst eingesetzt werden. Z.B: Chupa Chups: Lollipops "Do you love me?"

Ehrmann "Obstgarten Erdbeere",

"Obstgarten Himbeere",

"Obstgarten Heidelbeere",

"Obstgarten Rote und Schwarze Johannisbeere"

Kinder "Riegel Mini"

Kinder "Pinguin Schoko-Schnitte Karamel"

m&m's "Crisp"

Mentos: Kaugummi

"Full Fruit" Müller "Müllermilch Kirsch-Banane"

Trolli "Saure Glühwürmchen" ... Wenn der Einzelne darüber aufgeklärt wird und sich bewusst dafür entscheidet, dann ist dies ein legitimes Vorgehen. Da oft die Kennzeichnung oder überhaupt medizinische, hygienische und gesundheitsrelevante Auswirkungsanalyse, wie die Chitinase, fehlen besteht dringender Handlungsbedarf! Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/YG70TjovAHs Quelle: AUF1