Kanadas Produzenten melden exzellente Ahornernte Sieben Millionen neue Zapfstellen geplant

Die Québec Maple Syrup Producers (QMSP) melden eine herausragende Erntesaison: 102.000 Tonnen (t) Ahornsirup wurden im Frühjahr 2025 produziert - mit einem geschätzten Marktwert von 750 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig kündigt der Verband die Vergabe von 7 Millionen neuen Zapfstellen an, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Ahornprodukten gerecht zu werden.

"Es war erneut ein außergewöhnlich gutes Jahr für unsere Produzenten", erklärt Luc Goulet, Präsident der QMSP. "2025 ist die zweitstärkste Erntesaison aller Zeiten - nur übertroffen vom Rekordjahr 2024 mit 108.000 t. Doch die weltweite Nachfrage wächst weiter, und unsere strategischen Reserven sind noch nicht vollständig gefüllt. Um Versorgungssicherheit und Marktentwicklung langfristig zu gewährleisten, müssen wir jetzt handeln."

50 % Kapazitätssteigerung innerhalb von fünf Jahren

Mit den neuen Zapfstellen, die in den kommenden drei Produktionsjahren in Betrieb genommen werden sollen, steigt Québecs potenzielle Gesamtanzahl auf 64 Millionen Zapfstellen - ein Zuwachs von 50 % seit 2020. Die neuen Kapazitäten sollen sowohl Neueinsteigern als auch bestehenden Produzenten mit Expansionsplänen zur Verfügung stehen. Dadurch wird sich die durchschnittliche Jahresproduktion langfristig um etwa 11.000 t erhöhen.

Strategische Reserve weiterhin unter Soll

Trotz der großen Ernte könnte laut QMSP die gesamte Produktion 2025 benötigt werden, um die aktuellen Märkte zu versorgen. Ein Rückgriff auf die Strategische Ahornsirupreserve, die derzeit rund 18.100 t umfasst, sei nicht ausgeschlossen. "Unsere Absatzprognose für 2025 deutet auf ein außergewöhnlich gutes Verkaufsjahr hin - so sehr, dass selbst diese große Ernte gerade ausreicht, um die aktuelle Nachfrage zu bedienen", so Goulet. Die strategische Reserve dient der Absicherung in Jahren mit schlechter Ernte und garantiert die Kontinuität in der Versorgung des Inlands- und Exportmarktes.

Ausbau auf 50.000 Hektar öffentlichem Land

Die Vergabe neuer Zapfstellen markiert auch den Startpunkt für die Umsetzung einer neuen Vereinbarung mit dem Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. In den nächsten 20 Jahren soll auf 50.000 Hektar öffentlichem Waldland eine "dynamische Ahornbank" entstehen. Erste Regionen beginnen bereits diesen Sommer mit der Flächenauswahl.

Datenbasis: Umfrage bei über 1.300 Betrieben

Die Produktionsschätzung für 2025 basiert auf einer repräsentativen Umfrage, die von der Groupe AGÉCO zwischen dem 28. April und 14. Mai 2025 durchgeführt wurde. Befragt wurden 1.328 Ahornbetriebe in Québec. Die Erhebung ermittelte einen Durchschnittsertrag von 1,83 kg Sirup pro Zapfstelle, bei einer geschätzten Gesamternte von 102.000 t. Die statistische Genauigkeit der Umfrage liegt bei ±3,2 %.

Quelle: Québec Maple Syrup Producers (QMSP) (ots)