Pacari-Schokolade setzt neue Maßstäbe mit Demeter

Was tut sich Neues in der Schokoladenwelt? Seit 2002 stellt Pacari in Ecuador hochwertige Bio-Schokolade her und gehört zu den Besten weltweit. Nun liegt der Fokus auf dem Fachhandel in Deutschland und Österreich. Besonders interessant: die breite Palette an Demeter-Schokoladen.

Das Demeter-Siegel garantiert dem Verbraucher höchste Qualität - zertifiziert wird nicht jeder. Nur, wer biodynamisch und nachhaltig im Einklang mit Mensch und Natur arbeitet, darf sich als Demeter-Betrieb rühmen. Schokoladenhersteller sind auf dieser Liste kaum zu finden. Doch Pacari arbeitet in vielerlei Hinsicht anders: Mit dem Grundsatz "From Tree To Bar" widersetzt sich der Hersteller den gängigen Prozessen. Üblicherweise werden Kakaobohnen von der Plantage an Zwischenhändler verkauft, während Bauern gravierenden Schwankungen des Kakao-Börsenpreises ausgeliefert sind. Pacari löst das Problem recht simpel. In direkter und vertraglicher Zusammenarbeit mit ca. 4.000 Kleinbauern kauft der Hersteller die Bohnen zum Festpreis ab, das Doppelte vom durchschnittlichen Börsenpreis. Ein fairer Preis für den Edelkakao "Arriba Nacional" und das Wissen der Bauern, die ihre Erfahrung aus jahrelangem Kakaoanbau schöpfen. Mit dieser Vision war Pacari der erste Demeter-Schokoladenhersteller weltweit. Seitdem sind vereinzelt andere Produzenten nachgezogen, jedoch mit einer solchen Bandbreite konnte bislang keiner auftrumpfen. Acht Tafeln, drei Kuvertüren, sowie Kakao Nibs stehen zur Auswahl - damit ist nicht nur an Endverbraucher und Schokoladenliebhaber, sondern auch an Spitzengastronomie und Chocolatiers gedacht. Letztendlich sprechen die jährlichen Auszeichnungen der International Chocolate Awards für sich - bereits über 300 Medaillen haben die teilweise ausgefallenen Sorten, wie Ingwer&Chia, oder die fein abgestimmten Rohschokoladen, mit bis zu 100% Kakaoanteil, eingefahren. Vor allem in Südamerika ist Pacari Schokolade bereits in verschiedenen Ländern etabliert. Nun zieht Pacari auch im deutschsprachigen Raum mit einem Büro in München nach als direkter Ansprechpartner für Abnehmer und Interessenten, seien es Bioläden, Chocolaterien, Feinkostgeschäfte, oder Gastronomen. Quelle: Premifair GmbH (ots)