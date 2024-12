Mercosur-Abkommen macht Orangensaft wieder günstiger

Der Abschluss des Mercosur-Abkommens wird für die deutschen und europäischen Verbraucher den Orangensaft wieder günstiger machen. Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V. begrüßt das Zoll-Abkommen, das den größten Binnenmarkt der Welt schafft. Speziell bei Orangensaft wird sich die Abschaffung von Zöllen spürbar auswirken.

Momentan liegen die Preise für Orangensaftkonzentrat bei 7.200 $/t, dies entspricht einem Rohwarenpreis von rund 1,20 EUR/l fertigen Orangensaft, plus 12,2 % Zoll, was weitere 0,15 EUR ausmacht. Hinzu kommen noch Verpackungskosten, die Logistik, die Spanne des Handels und die Mehrwertsteuer, so dass sich der Verbraucherpreis noch weiter erhöht. Mit dem Wegfall von Zöllen wird daher der Orangensaft nach Abschluss der Abkommen perspektivisch günstiger.

"Aus Sicht des Verbandes begrüßen wir das Mercosur-Abkommen ausdrücklich, da die wegfallenden Zölle nicht nur die Importpreise senken, sondern sich auch positiv auf die Verbraucherpreise auswirken werden", kommentiert Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Fruchtsaftindustrie (VdF) "Dies ist ein Gewinn für die gesamte Wertschöpfungskette."

Zur Erinnerung: 80 % des weltweit gehandelten Orangensaftes kommen aus Brasilien, dem größten Agrarproduzenten in der Mercosur-Gruppe. Zudem ist Orangensaft einer der relevanten Vitamin C-Lieferanten, ein Glas deckt den Vitamin C-Bedarf pro Tag und trägt somit zur Gesundheit der Bevölkerung bei.

Quelle: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (ots)