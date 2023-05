Stichprobe des NDR Verbrauchermagazins "Markt": Giftiges Schwermetall Cadmium in Spargel aus Peru und Spanien nachgewiesen

Das NDR Verbrauchermagazin "Markt" hat Spargel aus Peru und Spanien, gekauft bei "Metro" und "Rewe", und Spargel aus dem regionalen Anbau stichprobenartig im Labor untersuchen lassen. Untersucht wurde auf Pestizide, Chlorate und Schwermetalle. Pestizide und Chlorate wurden nicht gefunden, aber die Ergebnisse bei dem Schwermetall Cadmium sind zum Teil alarmierend: Die Proben aus Peru und Spanien lagen über den in Deutschland zulässigen Grenzwert. "Cadmium ist ein schweres Gift, was Leber und Nieren schädigen kann, aber auch krebserregend sein kann", warnt Gary Zörner vom Lafu-Labor (Labor für Chemische und Mikrobiologische Analytik) in Delmenhorst.

Die regionale Probe aus Norddeutschland war unauffällig. Eine Sprecherin der "Metro" Deutschland versichert "Markt", dass in Zukunft schärfere Testungen bei den Lieferungen aus Peru erfolgen würden. Aus der "Rewe"-Zentrale heißt es: "...wir haben umgehend den Erzeuger sperren lassen und Felduntersuchungen beauftragt". Und interne Proben hätten keine Cadmiumbefunde ergeben. Grundsätzlich fordern Verbraucherschützer, wie Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg, mehr Kontrollen des Gemüses. Quelle: NDR Norddeutscher Rundfunk (ots)