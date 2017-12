Vier von fünf Deutschen wollen weniger Lebensmittel wegwerfen

81 Prozent der Deutschen haben sich vorgenommen, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Das geht nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" aus einer GfK-Studie für das Ernährungsministerium hervor. Danach geben 85,6 Prozent der Frauen und 72,2 Prozent der Männer an, Lebensmittelabfall bewusst vermeiden zu wollen.

Nach Schätzungen von Bundesminister Christian Schmidt (CSU) haben Industrie, Handel, Großverbraucher und Privathaushalte in diesem Jahr knapp elf Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. "Davon wären zwei Drittel vermeidbar", sagte Schmidt der Zeitung. Er halte an seinem Ziel fest, diese Abfälle bis 2030 zu halbieren. Nach der Studie sind 85,5 Prozent der Befragten der Ansicht, dass die Verbraucher für einen Großteil des Lebensmittelabfalls verantwortlich sind. 91,4 Prozent ist bewusst, dass mit den Lebensmitteln auch wertvolle Ressourcen wie Wasser, Energie und Boden verschwendet werden. 73,7 Prozent sind davon überzeugt, dass auch der Einzelne etwas gegen Verschwendung tun kann. Ältere Personen (85,4 Prozent) sind bei der Müllvermeidung aktiver als jüngere (75,8 Prozent), auch Personen in den neuen Ländern (87,7 Prozent) gehen intensiver gegen Lebensmittelverschwendung vor als Personen in den alten Bundesländern (79,3 Prozent). 34 Prozent wollen besser auf die Lagerung ihrer Lebensmittel achten, 52 Prozent die Reste besser verwerten.

Quelle: Rheinische Post (ots)