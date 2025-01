Bauernpräsident fürchtet erhebliche Ernteausfälle bei Kartoffeln

Bauernpräsident Joachim Rukwied warnt vor erheblichen Ernteausfällen bei Kartoffeln oder Zuckerrüben wegen des fehlenden Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. "Mich treibt im Moment mit größter Sorge um, dass durch die Klimaveränderung neue Schadinsekten und Krankheiten auftauchen, gegen die der Einsatz wirksamer Mittel in Deutschland verboten ist", sagte Rukwied der "Rheinischen Post".

So würden etwa durch Zikaden bakterielle Krankheiten wie das "Syndrom Basses Richesses" und "Stolbur" übertragen. "Das betrifft mittlerweile Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten, Zwiebeln, Rhabarber und Rotkohl. Am Ende führt es zu einem mindestens 30 bis 50 Prozent reduziertem Ertrag - bis hin zu einem Totalausfall", warnte Rukwied. "Hier brauchen wir chemischen Pflanzenschutz oder Saatgutbehandlung, um überhaupt noch Ernten absichern zu können. Das wird eine große Aufgabe für die neue Bundesregierung", so der Bauernpräsident.



Laut Bauernverband findet sich die "Schilf-Glasflügelzikade" bislang vor allem im süddeutschen Raum wie Baden-Württemberg, Bayern oder Rheinland-Pfalz, inzwischen kommt sie auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vor. Das Insekt ist als Überträger von Pflanzenkrankheiten bekannt und breitet sich demnach immer weiter aus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur