Niedersachsen: Landvolk fürchtet wegen Trockenheit um Ernte

Das Landvolk Niedersachsen fürchtet angesichts der aktuellen Dürreperiode um die Ernte im Bundesland. "Schwierig werden wird es bei Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln. Da rechnen wir wegen der Trockenheit mit erheblichen Ertragseinbrüchen", sagte Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Insbesondere für die Kartoffelernte sei es derzeit einfach zu heiß und zu trocken. Es gebe jedoch auch einen Vorteil der Trockenheit: Der Krankheitsdruck zum Beispiel durch Krautfäule sei sehr gering gewesen. "Die Qualität stimmt."

Ob die Verbraucher mit Preissteigerungen rechnen müssten, vermochte Löhr noch nicht abzuschätzen. Die Märkte seien momentan stark in Bewegung. "Die Erzeugerpreise werden bei einzelnen landwirtschaftlichen Produkten sicher steigen, aber da der Preis auch von der Qualität der Ware bestimmt wird, muss selbst das nicht sein", erklärte Löhr.

Insgesamt zeigte sich der Landvolk-Vize indes "positiv überrascht von den ordentlichen Erntemengen in Niedersachsen". Die Ernte sei in den Regionen, in denen es ausreichend geregnet habe, "gut vom Halm gegangen". Regional gebe es allerdings große Unterschiede.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)