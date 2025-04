Rapsblüte 2025: 1,11 Millionen Hektar Raps blühen in Deutschland

In diesen Wochen leuchten die Rapsfelder wieder in kräftigem Gelb - ein vertrautes Bild im deutschen Frühling und zugleich ein deutliches Zeichen für die Bedeutung des heimischen Rapsanbaus. Für die Ernte 2025 wurde laut Statistischem Bundesamt bundesweit auf rund 1,11 Millionen Hektar Winterraps ausgesät - das sind 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit bleibt Raps eine der wichtigsten Kulturen im deutschen Ackerbau.

In mehreren Bundesländern legte die Aussaatfläche sogar überdurchschnittlich zu: Schleswig-Holstein meldet mit +8,2 Prozent einen besonders deutlichen Zuwachs, ebenso Baden-Württemberg (+7,5 Prozent), Niedersachsen (+5,3 Prozent) und Thüringen (+3,7 Prozent). Die größte Anbaufläche verzeichnet wie gewohnt Mecklenburg-Vorpommern mit 190.700 Hektar, gefolgt von Sachsen-Anhalt (123.700 Hektar) und Sachsen (111.100 Hektar).

"Die stabile Anbaufläche zeigt: Landwirte setzen weiterhin auf Raps - trotz klimatischer Herausforderungen und schwankender Märkte", erklärt Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP). "Raps bleibt ein wirtschaftlich attraktiver und ökologisch wertvoller Bestandteil der Fruchtfolge."

Neben seiner Rolle als Lieferant für Speiseöl und Futtereiweiß gewinnt Raps auch für die klimafreundliche Energieversorgung an Bedeutung - insbesondere als heute in Deutschland und in der Europäischen Union wichtigster Rohstoff für nachhaltige Biokraftstoffe. Darüber hinaus arbeiten Forschungseinrichtungen und Unternehmen an neuen Nutzungsmöglichkeiten, etwa im Bereich alternativer Proteine oder biobasierter Industrieprodukte.

Die Blütezeit des Winterrapses dauert - je nach Region und Witterung - bis zu vier Wochen. Sie verwandelt nicht nur die Landschaft, sondern ist auch ein Gewinn für die Artenvielfalt: Raps zählt zu den wichtigsten Nektarquellen für Honigbienen in Mitteleuropa.

Quelle: UFOP e.V. (ots)