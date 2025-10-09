Weihnachtsmärkte rechnen mit moderaten Preisaufschlägen beim Glühwein

Laut dts rechnet ein Branchenverband in diesem Jahr mit leicht höheren Glühweinpreisen auf Weihnachtsmärkten. Als Gründe werden gestiegene Energie- und Personalkosten sowie höhere Einkaufspreise genannt.

Nach Angaben des Verbands versuchen Schausteller und Marktkaufleute die Aufschläge moderat zu halten. Viele Städte verweisen darauf, dass Mieten für Standflächen und Sicherheitsvorgaben ebenfalls Einfluss auf die Kalkulation haben.

Veranstalter setzen zudem auf Mehrwegkonzepte und regionale Lieferketten, um Kosten zu dämpfen und Qualität zu sichern. Für Besucherinnen und Besucher dürfte das Preisniveau je nach Stadt und Lage spürbar variieren.

Quelle: ExtremNews