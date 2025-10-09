Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Weihnachtsmärkte rechnen mit moderaten Preisaufschlägen beim Glühwein

Weihnachtsmärkte rechnen mit moderaten Preisaufschlägen beim Glühwein

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:40 durch Sanjo Babić
Glühweinzubereitung im Topf
Glühweinzubereitung im Topf

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut dts rechnet ein Branchenverband in diesem Jahr mit leicht höheren Glühweinpreisen auf Weihnachtsmärkten. Als Gründe werden gestiegene Energie- und Personalkosten sowie höhere Einkaufspreise genannt.

Nach Angaben des Verbands versuchen Schausteller und Marktkaufleute die Aufschläge moderat zu halten. Viele Städte verweisen darauf, dass Mieten für Standflächen und Sicherheitsvorgaben ebenfalls Einfluss auf die Kalkulation haben. 

Veranstalter setzen zudem auf Mehrwegkonzepte und regionale Lieferketten, um Kosten zu dämpfen und Qualität zu sichern. Für Besucherinnen und Besucher dürfte das Preisniveau je nach Stadt und Lage spürbar variieren.

Quelle: ExtremNews

