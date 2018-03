85 Prozent der Deutschen greifen für frische Lebensmittel gerne etwas tiefer in die Tasche

Auch wenn die Deutschen eher für ihre Sparsamkeit beim Kauf von Nahrungsmitteln bekannt sind: Für frische Lebensmittel gibt die Mehrheit der Bundesbürger (85 Prozent) gerne etwas mehr Geld aus. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Ein weiteres Ergebnis der Meinungsforscher: Bewusster Konsum ist in der Gesellschaft etabliert.

So bevorzugen 82 Prozent der Befragten Produkte aus ihrer Region und 80 Prozent saisonale Lebensmittel. Auch andere Aspekte gesundheitsbewusster Ernährung liegen bei den Deutschen hoch im Kurs. 64 Prozent verzichten auf Fertigprodukte, 36 Prozent auf Süßigkeiten. Wer sich gesund ernährt, trägt auch dazu bei Gesundheitsrisiken zu senken und die Lebenserwartung zu steigern - dieses aktive, präventive Verhalten unterstützen mittlerweile auch einige Versicherer. Damaris Kleist, Vitality-Expertin bei CosmosDirekt, erklärt: "Mit dem Generali Vitality Programm motivieren wir unsere Kunden zu einer gesundheitsbewussten Lebensführung und belohnen Sie mit einer Beitragsrückerstattung in der Risikolebensversicherung und Preisvorteilen bei zahlreichen Kooperationspartnern." So beispielsweise mit Vergünstigungen von bis zu 40 Prozent bei dem Online-Supermarkt AllyouneedFresh.

Datenbasis: (1) Repräsentative forsa-Umfrage "Vitality 2017" im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden 1.505 Personen ab 18 Jahren befragt.

