Autor Dr. Schöning: „Bald genveränderte Proteine als Impfstoff in Gemüse“

Im AUF1-Gespräch nimmt der Arzt und Autor Dr. Heiko Schöning zu den neuesten Gefahren im Bereich der Daseins- und Gesundheitsvorsorge Stellung. Hierbei nennt er einerseits den „weltgroßen Finanztrick“, die Menschen zu enteignen, was ein Finanzexperte enthüllt habe. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Und zum anderen die Pläne der WHO, in Zukunft Impfstoffe weniger über eine Injektion als vielmehr über die Nahrung zu verabreichen.

In Zukunft könnte nämlich die WHO via Pandemievertrag einen weltweiten Notstand durch multiresistente Bakterien ausrufen und dann Impfstoffe in Nahrungsmitteln verabreichen."

Quelle: AUF1