Gefährlichste Android-Smartphones genannt

Sicherheitsexperten des US-Unternehmens „Kryptowire“ haben mehrere Schwachpunkte in populären Android-Smartphones entdeckt, schreibt das Online-Portal The Bleeping Computer.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" schreibt weiter: "Insgesamt gibt es laut dem Portal 47 für Störungen anfällige Stellen in 25 Android-Smartphones. Ein Teil davon kann zu Abstürzen führen, die einem Angreifer den Erhalt des Root-Zugriffs auf das Gerät des Nutzers ermöglichen. Die gefährlichsten Lücken geben Hackern die Gelegenheit, SMS-Nachrichten vom betroffenen Smartphone zu senden, Bildschirminhalte abzufotografieren, Videos aufzunehmen sowie Apps auf den Geräten zu installieren – ohne, dass es der Nutzer merkt.

Die Lücken wurden in billigen Smartphones von Herstellern wie Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee und Coolpad vorgefunden, schreibt The Bleeping Computer . Die Experten fanden auch Schwachpunkte in Geräten von namhaften Smartphone-Produzenten wie LG, Sony, Nokia und Asus.

„Auf dem Markt gibt es Hunderte Modelle von Mobiltelefonen und Tausende von Firmware-Versionen, darum können keine manuellen Tests und Evaluierungen das Problem der Identifizierung von Schwachstellen in vorinstallierten Anwendungen und Firmware für Handys lösen“, erklärte der Kryptowire-Chef Angelos Stavrou."

Quelle: Sputnik (Deutschland)