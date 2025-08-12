Umfrage: Frauen zocken täglich knapp 20 Minuten mehr als Männer

Frauen verbringen am Tag durchschnittlich 2,2 Stunden mit Gaming - das sind knapp 20 Minuten mehr als bei den Männern, die nur 1,9 Stunden pro Tag spielen. Dabei gibt es unter den Frauen ebenso viele Gamer wie unter den Männern (je 52 Prozent), wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervorgeht.

Auch mit Blick auf die verschiedenen Altersgruppen sind Games verbreitet. Bei den 16- bis 29-Jährigen spielt mit 87 Prozent der Deutschen der größte Anteil Videospiele. Aber auch unter den Senioren ab 65 Jahren widmet sich inzwischen jeder Fünfte zumindest gelegentlich dem Gaming (20 Prozent).



Gamer spielten im Schnitt zwei Stunden täglich. Der Großteil bleibt mit seiner täglichen Spielzeit damit unter fünf Stunden (84 Prozent), einige wenige kommen allerdings auf fünf Stunden oder mehr am Tag (sieben Prozent). Unabhängig davon, was und wie viel gespielt wird, hat mehr als die Hälfte der Gamer den Wunsch, der Beste im Spiel zu sein (54 Prozent). Entsprechend spielt ein Drittel am liebsten gegen andere (33 Prozent).



Die Rangliste der meistgespielten Spiele wird von den sogenannten Casual Games angeführt. Diese Spiele für zwischendurch werden von drei Vierteln der Gamer zumindest gelegentlich gespielt (76 Prozent). Auch andere Unterhaltungsspiele wie Jump 'n' Run- oder Geschicklichkeitsspiele (65 Prozent) und Action-Spiele (58 Prozent) sind beliebt. Noch verbreiteter sind Strategie-, Management- und Aufbauspiele (68 Prozent), dicht gefolgt von Social- und Messenger-Games (60 Prozent).



Datenbasis: Für die Umfrage wurden 1.209 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt, darunter 626 Gamer. Die Befragung fand im Zeitraum von der 20. bis zur 23. Kalenderwoche 2025 statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur