Landesregierung Sachsen-Anhalt Datennetz ohne Service am Wochenende

Halle. Sachsen-Anhalts Landesregierung kann Pannen im eigenen Datennetz an Wochenenden nicht beheben. Der Wartungsvertrag mit einem Dienstleister endet jeden Freitag um 15 Uhr. Das bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums der in Halle erscheinden Mitteldeutsche Zeitung (Wochenend-Ausgabe). Am vergangenen Wochenende konnte die gesamte Landesverwaltung deshalb keine E-Mails an externe Empfänger verschicken.

Der Defekt an einer Schnittstelle zwischen den E-Mail-Servern im Landesnetz und dem Internet ereignete sich am Freitag gegen 16.15 Uhr, behoben wurde er am Montagmorgen. Eine sofortige Hilfe ist in den Verträgen nicht vorgesehen. Eine schnelle Nachbesserung ist auch nicht in Sicht. "Angedacht" sei, im Haushalt 2019 einen Wochenend-Notdienst vorzusehen. Der fast 60-stündige E-Mail-Ausfall beunruhigt auch die Staatskanzlei. Nach MZ-Informationen hat Staatskanzleichef Rainer Robra (CDU) um Aufklärung gebeten. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)