Austauschbarkeit von Smartphone-Akkus wird zur Pflicht

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Hersteller von Smartphones, Tablets und anderen digitalen Geräten verpflichten, den Austausch von Akkus möglich zu machen.

Außerdem sollen sie eine Garantie über die Lebensdauer ihrer Produkte ("Garantieaussagepflicht") abgeben sowie regelmäßige Updates, Reparaturanleitungen und Ersatzteile zur Verfügung stellen müssen, schreibt die "Bild am Sonntag".



Der Vorstoß ist Teil von insgesamt 70 Maßnahmen der neuen umweltpolitischen Digitalagenda, die Schulze am Montag in Berlin vorstellen wird. Damit soll die Lebensdauer solcher Hardware verlängert und die Produkte nachhaltiger werden. Allerdings ist dafür eine EU-Richtlinie notwendig. Schulze will die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr nutzen, um ein entsprechendes "Recht auf Reparatur" durchzusetzen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur