Microsoft sieht starke Konkurrenz im KI-Bereich

Der Chef des Softwarekonzerns Microsoft, Satya Nadella, sieht starke Konkurrenz im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Wenn sich, wie derzeit, Technologie rapide verändere, stelle sich die Frage, was man als Unternehmen beizutragen habe, sagte Nadella dem "Spiegel".

Es gebe für uns kein "gottgegebenes Recht" zu existieren, wenn man nicht irgendetwas Relevantes anbiete. "Unsere Industrie respektiert keine Tradition, nur Innovation. Und das bedeutet, dass man jeden Tag aufstehen und Dinge tun muss, die hoffentlich auch morgen noch relevant sind."

In seinen zehn Jahren an der Spitze des Technologiekonzerns wurde der Wert der Microsoft-Aktie mehr als verzehnfacht. Das Unternehmen profitiert wie kaum ein Konzern sonst vom KI-Boom. Trotz des hohen Tempos, in dem sich KI derzeit entwickle, sei Geschwindigkeit für ihn "kein Ziel", so Nadella. "Wir können weder die Märkte noch den technologischen Wandel kontrollieren, aber wir können eine Sache kontrollieren, nämlich nützliche Produkte zu schaffen, die eine breite Wirkung haben."

Microsofts "Gesellschaftsvertrag" beruhe darauf, Unternehmen produktiver werden zu lassen, den öffentlichen Sektor effizienter, die Bildung und das Gesundheitssystem besser. Nur wenn das gelinge, habe sein Unternehmen eine "Daseinsberechtigung".

Befürchtungen der Wettbewerbshüter in Brüssel und Washington, Microsoft könnte schon bald die KI-Technologie dominieren, trat Nadella entgegen. Natürlich sei es "großartig", dass Microsoft im 50. Jahr seines Bestehens "voraus" sei, aber das sei "alles andere als selbstverständlich". Es gebe harten Wettbewerb, gerade im Bereich der KI mehr unternehmerische Aktivitäten als bei den vergangenen Umbrüchen, der Ära des PC oder des Mobilfunks.

Quelle: dts Nachrichtenagentur