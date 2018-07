Umfrage: 16 Prozent haben Virtual Reality bereits ausprobiert

Jeder sechste Bundesbürger (16 Prozent) hat Virtual Reality schon einmal ausprobiert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom. Damit liegt der Wert leicht über dem Niveau des Vorjahres, als 13 Prozent angaben, VR schon einmal ausprobiert zu haben. Die Nutzer der VR-Technologie haben damit vorrangig Computer- und Videospiele gespielt (72 Prozent), virtuell Reiseziele erkundet (43 Prozent) oder Filme angeschaut (38 Prozent).

Jeder Vierte hat in virtuellen Räumen seine Wohnungs- und Häuserplanung visualisiert (26 Prozent) und jeder Sechste eine VR-Brille beim Sport genutzt (17 Prozent). Zwölf Prozent haben außerdem Musikkonzerte besucht und acht Prozent VR-Erfahrungen mit Bildungs- und Lernprojekten gesammelt. Aktuell können sich 17 Prozent aller Befragten vorstellen, künftig in virtuelle Realitäten einzutauchen. 22 Prozent können es sich im Moment noch nicht recht vorstellen, ein Drittel (34 Prozent) schließt die Nutzung für sich grundsätzlich aus. Zumindest vom Hörensagen ist Virtual Reality aber längst in allen Altersgruppen angekommen: Rund neun von zehn Befragten (89 Prozent) haben bereits davon gehört oder gelesen. Besonders bei den Jüngeren zwischen 14 und 29 Jahren kennen nahezu alle den Begriff (97 Prozent), bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 93 Prozent. Unter den 50- bis 64-Jährigen haben 88 Prozent von Virtual Reality gehört oder gelesen und bei der Generation der über 65-Jährigen 78 Prozent. Für die Umfrage wurden 1.007 Personen ab 14 Jahren telefonisch befragt. Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte Bitkom Research mit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur