Jeder Zweite räumt "Freundeslisten" im Internet regelmäßig auf

46 Prozent der Social-Media-Nutzer prüfen regelmäßig ihre Kontakte in sozialen Netzwerken und entfreunden oder entfolgen einigen davon wieder. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Für den Trend, die eigenen Geräte aufzuräumen und online in den sozialen Netzwerken auszumisten, gibt es bereits einen eigenen Namen: "Digital Declutter". Das Alter spielt dabei keine große Rolle. So geben 47 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, 46 Prozent der 30- bis 49-Jährigen und 45 Prozent der 50- bis 65 Jährigen an, regelmäßig online aufzuräumen, so das Ergebnis der Umfrage.

Quelle: dts Nachrichtenagentur