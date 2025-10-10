Funk aus, Ruhe an: Diese Tricks mit dem Flugmodus lohnen sich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 10.10.2025 um 12:41 durch Sanjo Babić
COMPUTER BILD erklärt, was der Flugmodus auf Android und iPhone genau abschaltet und wann er praktisch ist. Der Ratgeber betont, dass sich Bluetooth und WLAN bei Bedarf wieder separat einschalten lassen. Gleichzeitig warnt der Beitrag, Notrufe funktionieren nur mit aktivierter Mobilfunk- oder WLAN-Telefonie.

Wer schlechten Empfang hat, kann per Flugmodus Funkmodule gezielt neu starten und damit Störungen beheben. Auf Reisen spart das Deaktivieren mobiler Daten im Ausland Geld, solange kein Datentarif gebucht ist. Für fokussiertes Arbeiten hilft der Flugmodus, Pushs und Anrufe auszublenden.

Die Redaktion rät, in Notfallsituationen den Modus zu verlassen oder WLAN-Calling zu aktivieren. Für Smartwatches, Kopfhörer und Tracker lässt sich Bluetooth trotz Flugmodus separat einschalten. Auf Flügen gelten weiterhin die Hinweise des Bordpersonals.

