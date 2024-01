Mehrheit der Unternehmen sieht in KI Chancen für Klimaschutz

Die Mehrheit der Unternehmen sieht in Künstlicher Intelligenz (KI) Chancen für den Klimaschutz. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom unter 503 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland hervor.

Demnach glauben 79 Prozent, dass KI Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels liefern und die Menschheit bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen kann. 19 Prozent sehen in der Technologie ein entsprechendes Risiko. 41 Prozent sind sogar der Ansicht, die Menschheit werde ihre Klimaprobleme überhaupt nur mithilfe von KI lösen können. 84 Prozent der Unternehmen in Deutschland trauen KI außerdem zu, Klimarisiken besser vorhersagen zu können. 69 Prozent fordern, es solle stärker daran geforscht werden, wie KI gegen den Klimawandel helfen kann. Demgegenüber stehen aber auch Bedenken: Drei Viertel betrachten den hohen Energieverbrauch als ein großes Problem bei der Entwicklung von KI. Datenbasis: 503 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland

Quelle: dts Nachrichtenagentur