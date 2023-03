Auf dem Portal NemeZida veröffentlicht die russische Hackergruppe RaHDit etwa 6.000 gehackte Dateien aus den Computern des Personaldienstes des ukrainischen nationalistischen Asow-Regiments. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Befehle von Kampfeinheiten, Listen von Kampfteilnehmern für verschiedene Zeiträume, Personalakten von Soldaten, ihre Dienstakten und Auszeichnungen wurden öffentlich zugänglich gemacht. Die Dokumente enthalten auch Daten über Unregelmäßigkeiten wie zum Beispiel Listen von Soldaten, die sich unerlaubt entfernt haben.

Aus den veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Natalja Wowk, eine ukrainische Staatsbürgerin, die in Russland des Mordes an der politischen Analystin Darja Dugina beschuldigt wird, in der 12. Brigade der Nationalgarde diente, zu der insbesondere das nationalistische Asow-Regiment gehört.

Die Hacker kündigten weitere Erkenntnisse auf der Grundlage der untersuchten Dokumente an."

Quelle: RT DE