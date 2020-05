Musik-Streaming boomt bei Briten über 55

In Großbritannien sind über 55-Jährige die am schnellsten wachsende Zielgruppe für Musik-Streaming. Services wie Spotify, Amazon Prime Music und Deezer haben im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Mio. ältere User dazugewonnen. Das bedeutet, dass diese mittlerweile ein Drittel aller britischen Konsumenten von Musik-Streams sind, wie eine Umfrage der Entertainment Retailers Association (ERA) zeigt.

"Heiß umkämpfte Zielgruppe"

"Menschen über 55 werden auf dem Musik-Streaming-Markt bald eine heiß umkämpfte Zielgruppe sein. Früher galten Streaming-Dienste als ausschließlich für Jüngere attraktiv. Aber auch ältere Musikfans wollen immer öfter rund um die Uhr Zugang zu einer breiten Auswahl an Titeln haben", erläutert ERA-CEO Kim Bayley. Die ERA-Analysten haben 2.000 britische Konsumenten befragt. 2019 haben 2,8 Mio. zusätzliche Menschen in Großbritannien Musik gestreamt. Davon waren 1,1 Mio. über 55 Jahre alt. Die Anzahl der älteren Musik-Streamer ist im Vergleich zum Jahr 2018 um 90 Prozent gestiegen.

Laut der ERA liegt die gesamte Anzahl an britischen Kunden von Musik-Streaming-Diensten wie Spotify momentan über 18 Mio. Mehr als die Hälfte der Streamer (57 Prozent) sind im Alter von 34 Jahren oder jünger. Den Analysten zufolge wird sich diese Zielgruppe in Zukunft nicht signifikant vergrößern, während ältere Konsumenten zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Quelle: www.pressetext.com/Georg Haas