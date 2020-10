Umfrage: Überwältigende Mehrheit der Verbraucher lehnt wechsel auf 5G ab

Für 21 Prozent der Verbraucher ist 5G ein entscheidendes Kaufkriterium bei ihrem nächsten Smartphone bzw. Mobilfunkvertrag. Das ergab eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24.* 5G folgt auf den bislang schnellsten Übertragungsstandards LTE / 4G und ermöglicht erstmals eine Datenübertragung nahezu in Echtzeit.

"Mit 5G surfen Verbraucher so schnell wie nie zuvor im Mobilfunknetz", sagt Dr. Markus Schramm, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Noch kommt der neue Übertragungsstandard nicht überall in Deutschland an, zuletzt gab es jedoch große Fortschritte bei der Netzabdeckung.

Datenbasis: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.062 Personen zwischen dem 14.10. und 16.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



