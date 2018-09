it-sa 2018: Bitdefender setzt auf ganzheitlichen Schutz

Mit ganzheitlichen Security-Lösungen tritt Bitdefender auf der IT-Security-Messe it-sa (9. bis 11. Oktober in Nürnberg) auf: In Halle 10, Stand 621, zeigt Bitdefender seine mehrschichtige Lösung GravityZone. Sie verbindet Machine Learning und andere NextGen-Security-Mechanismen mit zahlreichen bewährten Sicherheitslösungen. GravityZone schützt klassische PCs, mobile Geräte, Server, virtuelle Maschinen und Cloud-Instanzen von einer einheitlichen Administrationsoberfläche und mit einem einzigen Software-Agenten. Als Messeneuheit bringt Bitdefender eine neue Version seines Moduls für EDR (Endpoint Detection & Response) mit: Bitdefender XDR unterbindet automatisiert ausgeklügelte Angriffe während der Ausführung von Schadcode und minimiert den möglichen Schaden.

Erst kürzlich hat das renommierte unabhängige Testlabor AV-Comparatives mit Sitz in Österreich in einem Vergleichstest mit acht Endpoint Security-Lösungen Bestnoten an Bitdefender vergeben: Der Test überprüfte die individuelle Leistungsfähigkeit jeder Lösung gegen stark verschleierte und schwer entdeckbare Angriffe. Zu den getesteten Bedrohungsszenarien gehören dateilloser Schadcode (Fileless Malware), Exploits, Command-Line-Angriffe, PowerShell-basierte Angriffe, bösartige E-Mails sowie brandaktuelle Malware und Ransomware. In jedem der durchgeführten Tests konnte sich Bitdefender GravityZone Elite im Vergleich zu den anderen getesteten Anbietern auf der Spitzenposition behaupten und ließ dabei seine Wettbewerber – sowohl „NextGen“-Lösungen als auch traditionelle Produkte – hinter sich. Der komplette Testbericht steht kostenlos auf der Webseite von AV-Comparatives zur Verfügung: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2018/03/avc_sp_bitdefender_201712_en.pdf.

IT-Security: Sehen Unternehmen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?

Herbert Mayer, Sales Engineer DACH bei Bitdefender, sagt mit Blick auf das größte IT-Security-Event des Jahres: „Die Art und Zahl der Risiken für die Unternehmens-IT steigt exponentiell. Wenn Unternehmen versuchen, jeder Gefahr mit einer eigenen Punktlösung zu begegnen, sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir raten Unternehmen zu einem globalen Blick auf die Bedrohungslandschaft und eine konsolidierte, mehrschichtige, integrierte Lösung, die den gesamten Bedrohungszyklus abdeckt.“

Bitdefender GravityZone verbindet vorbeugende Kontrollinstanzen und vielschichtige Erkennungstechnologien wie konfigurierbares Machine Learning, Verhaltensanalysen, Anti-Exploit sowie integriertes Sandboxing, um fortschrittliche dateibasierte und dateilose Bedrohungen effizient, präzise und automatisiert zu unterbinden. Zu den wichtigsten neuen Features gehören dabei Mechanismen der „On-Execution Detection“, die Attacken durch Überwachung des Arbeitsspeichers erkennen und sofort unterbrechen.

