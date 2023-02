Russische Hacker hacken sich in Webseite der Militärbasis Ramstein ein

Russische Hacker der Gruppierung Killnet behaupten, sich in die Webseite der US-Militärbasis Ramstein in Deutschland gehackt zu haben. In der Nachricht auf ihrem Telegram-Kanal heißt es: "Base ist irgendwie abgefallen. Ist die Nordallianz immer noch die stärkste Kraft?" Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Korrespondenten von RIA Nowosti in Europa bestätigen, dass die Webseite nicht mehr erreichbar ist. Wenn man von Brüssel aus versucht, die Webseite zu öffnen, wird die Seite nicht geladen und nach einer Weile erscheint die Meldung, dass die Wartezeit abgelaufen ist. Wenn man von Berlin aus versucht, die Seite zu öffnen, erscheint zwar ein Bild mit dem Emblem des Joint Aviation Command der NATO, aber die Seite ist inaktiv und enthält keine Links oder Materialien." Quelle: RT DE