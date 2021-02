Das chinesische Unternehmen „Gree Electric Appliances“ hat einen „Betrunkenheits-Modus“ für Smartphones entwickelt. Darüber berichtet die Webseite „MyDrivers“ unter Verweis auf einen Antrag, den die Firma bei Chinas Patentbehörde eingereicht hat.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Laut Beschreibung kann der „Drunk-Mode“ den Zugriff eines Users auf bestimmte Apps beschränken oder sogar verhindern, wenn dieser sich in einem alkoholisierten Zustand befindet. So könnten das Verschicken von SMS, das Posten von Fotos in den Sozialen Medien sowie die Tätigung fragwürdiger Banktransaktionen eingeschränkt oder gesperrt werden. Auf diese Weise könnten die User peinliche Situationen vermeiden.



Um den Modus zu aktivieren, müsse der Nutzer die betroffenen Apps im Voraus auswählen und entsprechende Regeln festlegen. Der „Betrunkenheits-Modus“ könne erst nach der Überprüfung eines im Voraus genehmigten Nüchternheitstests deaktiviert werden. Dafür müssten ebenfalls Regeln zur Überprüfung der Nüchternheit festgelegt werden.

Auch die Benutzerschnittstelle könne im „Betrunkenheits-Modus“ vereinfacht werden, was das Handhaben eines Smartpones im Vollrausch erleichtern soll.



Allerdings ist aus der Sicht der Verfasser des Berichts nicht damit zu rechnen, dass der „Drunk-Mode“ bei Smartphones schon bald genutzt werden könnte: Gree Electric sei eine wenig bekannte Marke, die sich nicht auf die Produktion von Smartphones spezialisiert habe, argumentierten sie. "



Quelle: SNA News (Deutschland)