Neue BSI-Chefin will mehr Wehrhaftigkeit gegen Hacker

Die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, will das Land künftig besser gegen Hackerangriffe schützen. "Wir müssen uns wehren können", sagte sie am Freitag bei ihrer Vorstellung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

Es sei aber nicht gesagt, dass das BSI selbst zurückhacken werde. Inwiefern Gesetzesänderungen notwendig würden, könne sie kurz nach ihrem Amtsantritt noch nicht absehen. Es gebe leider aktuell sehr viele Angriffe, "auch sehr viele erfolgreiche Angriffe", sagte Plattner. Sie folgt auf den früheren BSI-Chef Arne Schönbohm, der laut eines Berichts des ZDF Magazin Royale über angebliche Russlandverbindungen abberufen wurde. Später kamen auch im Innenministerium Zweifel auf, ob die Vorwürfe zutreffen. Mittlerweile ist er an die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung versetzt und Sonderbeauftragter für die Modernisierung der Fortbildungslandschaft des Bundes. Quelle: dts Nachrichtenagentur